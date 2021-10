Telenet entre sur le marché locatif avec le groupe de construction Willemen

La location est de plus en plus souvent associée à un package de différents services. Une tendance à laquelle souhaitent répondre Telenet et Willemen Groep.

Telenet et Willemen Groep créent une coentreprise pour offrir des solutions globales aux locataires. Ils visent, dans un premier temps, les expats et les jeunes professionnels.

L'opérateur télécom Telenet se lance sur le marché locatif avec le groupe de construction Willemen Groep. Les deux sociétés vont créer une entreprise commune pour offrir des solutions globales aux locataires, annoncent-elles ce jeudi.

Dans un premier temps, elles visent des groupes cibles tels que les "jeunes professionnels" et les expatriés. Le principe? Au lieu de gérer soi-même des dizaines de services différents, toute l'administration sera centralisée via la coentreprise.

"Avec la connectivité et la télévision, Telenet a de l'expérience en matière de fourniture de services au domicile du client." John Porter CEO de Telenet

"Concrètement, les services de base et les services publics tels qu'eau, électricité et télécommunications sont gérés pour vous. De plus, vous choisissez les services supplémentaires que vous souhaitez, tels qu'une aide au nettoyage et au repassage, un abonnement à un service de voitures, trottinettes ou vélos partagés, etc.", détaille Telenet.

Répondre à une tendance

Selon Tom Willemen, CEO du groupe de construction du même nom, la joint-venture a pour but de répondre à une tendance sur le marché du logement: l'association, de plus en plus fréquente, de la location à un ensemble de services divers.

La nouvelle structure sera une société indépendante dotée d'un conseil d'administration indépendant, pour laquelle un nom et un CEO devront être trouvés dans les mois à venir.

"Nous constatons que des solutions globales peuvent être intéressantes pour certains groupes cibles." Et "avec la connectivité et la télévision, Telenet a de l'expérience en matière de fourniture de services au domicile du client", ajoute John Porter, CEO de Telenet.

Une formule flexible

Dans les mois à venir, la coentreprise testera son modèle commercial sur le marché de la location existant. Les partenaires souhaitent rendre la formule de location aussi flexible que possible, par exemple, avec des délais de préavis courts et un choix de différents packages de services de base et complémentaires.

Le lancement est encore soumis à l'approbation des autorités européennes de la concurrence.