The DOME, le projet immobilier qui va donner un autre visage au piétonnier

L’acquéreur de l’ancien immeuble Actiris est connu

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé jeudi la Société d’Aménagement Urbain (SAU) de conclure la procédure de vente avec le consortium sélectionné.

Cette décision a été prise sur proposition de la SAU, que le Gouvernement bruxellois avait chargée de lancer la procédure de vente de cet immeuble régional de 19.000 mètres carrés. Situé face à la Bourse, il occupe plus de la moitié de l’îlot triangulaire formé par le boulevard Anspach, la rue Paul Delvaux et la rue du Marché aux Poulets.

Le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort souligne qu’" En choisissant ce projet de reconversion, le meilleur parmi les différentes offres de qualité reçues par la SAU, la Région contribuera au redéploiement de l’hypercentre actuellement mené par la Ville de Bruxelles. Ceci grâce notamment à l’installation de l’enseigne Eataly au rez-de-chaussée, mais aussi grâce à la mixité de fonctions sur les 7 étages. Je me réjouis du respect du planning par la SAU, qui a mené rapidement à terme, en un peu moins d’un an au total, toutes les étapes de la procédure de vente à conditions de ce bâtiment, car il occupe un emplacement stratégique du centre-ville. "

La SAU avait publié le cahier des charges de la vente à conditions le 19 juin 2017. Parmi les 16 candidatures rentrées à la date de clôture, le 31 août 2017, elle avait présélectionné 5 acquéreurs potentiels le 30 octobre 2017. Parmi eux, trois avaient finalement remis un projet détaillé à l’échéance de mars 2018. Gilles Delforge, le directeur de la SAU, souligne " la grande qualité des trois dossiers, tant en termes de programmation que d’architecture ". Il explique qu’" Au fil de ces différentes étapes de la procédure, en concertation avec une série d’instances régionales et avec la Ville de Bruxelles, la SAU a pris en compte, au-delà du seul prix d’achat, des critères liés au savoir-faire et à l’expérience, à la vision urbanistique, à la qualité architecturale, à la durabilité, au programme d’occupation bien charpenté, à la mixité des fonctions, à l’offre commerciale, à l’animation du bâtiment, au planning de reconversion réaliste… "

Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, " salue cette décision du Gouvernement régional, qui ouvre des perspectives prometteuses pour cet emplacement important, au cœur des Boulevards du centre. L’offre commerciale et les vitrines animées au rez-de-chaussée, les logements aux étages prévus dans ce projet de reconversion renforceront l’attractivité et la convivialité de notre centre urbain en plein renouveau. "

The DOME: le projet de VDD Project Development - Vervoordt r.e

VDD Project Development et Vervoordt r.e., tous deux actifs dans la rénovation de sites d’intérêt historique, proposent avec le projet The DOME une ambitieuse revalorisation de l’ancien immeuble d’Actiris, qui va fortement contribuer à la revitalisation du cœur de la ville. La combinaison d’une architecture de qualité et d’une programmation attractive constitue un gage d’activation des Boulevards du centre.

Johan Vandendriessche, manager de VDD, a conclu un accord de joint-venture exclusif avec Eataly, qui est décrit comme " le paradis des amoureux de l’alimentation italienne, un mélange de foodcourt avec des restaurants, des cafés, un marché de produits frais, un centre de formation ". Eataly s’installera au rez-de-chaussée et au 1er étage, avec des terrasses le long du boulevard Anspach. L’offre commerciale sera complétée par un Delhaize avec un nouveau concept urbain au rez-de-chaussée et un supermarché classique au sous-sol.

Aux étages prendra place un programme contemporain avec des logements et des activités économiques. L’espace de co-working sera exploité par Fosbury&Sons. La coupole de l’immeuble sera accessible au public et offrira une vue unique sur la ville.

Les promoteurs se sont associés avec les architectes renommés Coussée & Goris. Dans sa proposition, l’équipe réinterprète l’architecture haussmannienne, typique des boulevards centraux. Le bâtiment retrouvera une identité architecturale forte. Les éléments verticaux seront accentués. Les toits mansardés seront remplacés par des éléments étroits rappelant les lucarnes. Des balcons seront créés sous les corniches. L’auvent sera fortement accentué. Et les éléments historiques, comme la coupole, seront remis en valeur. Rue Marché aux Poulets, la partie du bloc présentant une moindre valeur architecturale sera remplacée par une nouvelle construction.

Le projet ambitionne un fonctionnement indépendant des énergies fossiles et fera un usage optimal de l’énergie disponible sur le site, en combinaison avec des techniques innovantes.

Compte tenu de l’excellente connexion avec les transports en commun, aucun parking pour voiture n’est prévu, hormis 5 emplacements pour véhicules électriques partagés, mais le bâtiment sera largement équipé pour le rangement de vélos.

En attendant le début des travaux

Dans l’attente des autorisations nécessaires pour sa reconversion, une occupation provisoire est prévue pour une partie importante de l’îlot. VDD Project Development et Vervoordt r.e ont conclu un accord à ce sujet avec Entrakt, qui mettra l’accent sur une occupation temporaire compatible avec le bâtiment et adaptée au futur développement du site.

La suite de la procédure prévoit à présent que la SAU accompagne l’acquéreur, qui doit déposer une demande de permis dans les 9 mois, jusqu’à l’obtention de celui-ci, attendue pour fin 2020.

La réouverture du bâtiment complètement rénové est prévue en 2023.

