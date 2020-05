Thomas & Piron entre sur le marché suisse

Le Groupe Thomas & Piron vient de boucler l’acquisition de l’entreprise suisse de construction Dumas, qui constituera sa tête de pont sur le marché helvétique. L’entreprise belge vient aussi de reprendre le carnet de commandes d’une entreprise de Dunkerque.

En 2021, Thomas & Piron fêtera ses 45 ans. Fondé en 1976 par Louis-Marie Piron, toujours à la barre aux côtés de son fils François, le groupe n’a pas cessé, depuis plus de 20 ans, de diversifier ses activités et ses marchés. Il emploie aujourd’hui plus de 2.200 personnes en Belgique, au Luxembourg mais aussi en France, au Maroc, au Portugal... et désormais en Suisse.

Sur ce dernier marché cible, c’est via l’entreprise valaisanne de construction Dumas (Sion), qui y dispose d’une expertise de plus de 40 ans également dans les métiers de la construction et du génie civil à haute technicité, que le leader belge de la construction résidentielle prend pied.

Joint-venture belgo-suisse

200 personnes C'est le nombre de collaborateurs suisses qui seront désormais intégrés au groupe Thomas & Piron, sans modifier la structure en place chez Dumas.

Vue en plein écran François Piron et son père Louis-Marie. Le fils poursuit l'expansion internationale initiée - et renforcée - par le père. ©Anthony Dehez