Thomas & Piron et Serbi retenus pour réhabiliter le site HDB à Ensival

L’objectif poursuivi par la SPI était clair : jouer en tant que pouvoir adjudicateur l’interface avec la commune et les entreprises générales de construction en charge de ce chantier de taille . Mais la procédure a été lente au démarrage, puisque l'agence de développement économique pour la province de Liège a racheté - en 2014 déjà - le site industriel HDB (Houget- Duesberg-Bosson) désaffecté.

Pour entamer sa dépollution et sa réhabilitation, elle a alors pris appui sur un soutien régional dégagé dans le cadre du plan Marshall2.vert . Passé cette réhabilitation, les contacts avec la ville de Verviers se sont multipliés, notamment en marge du salon des professionnels de l’immobiler à Cannes, le Mipim.

Afin de cadrer l’avenir de ce nouveau morceau de ville, un plan d’aménagement dressé par le bureau d’études Pissart (Trooz) a ensuite été réalisé en concertation avec la ville et l’administration régionale de l’Urbanisme.

Les voiries et aménagements bientôt logés au cœur du nouveau quartier en bord de Vesdre.

L’idée centrale du projet (plan masse) : ériger plus de 200 logements de qualité accessibles budgétairement à la population locale, dont le niveau de vie n’est pas extensible. Et cadrer le marché via un appel à projet, lancé en mars dernier.