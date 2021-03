Total se choisit un nouveau QG bruxellois en plein centre-ville

Après avoir revendu son siège historique de la rue de la Loi à Immobel, la direction de Total n’a pas tardé à reloger ses troupes. Elle a signé pour 12 ans ferme dans la Multi Tower, place De Brouckère.

Associée à Immobel sur ce projet de taille dont le budget global dépasse 100 millions d'euros, la société immobilière (asset et property management) anversoise Whitewood, qui fédère plusieurs acteurs flamands associés à leur bras financier historique US DW Partners, peut enfin souffler un gros coup. Alors que le projet immobilier de transformation profonde des ex-tours Philips, place de Brouckère, touche lentement à sa fin, elle devrait, selon nos informations, signer ce mercredi avec la direction de Total qui occupera pas moins de 17.000 m2 dès l’an prochain dans l’immeuble rebaptisé Multi Tower, transformé de fond en comble au point de devenir le premier de sa taille certifié neutre en CO 2 .

Chaises musicales avec WeWork

L’espace bientôt occupé par Total se situe entre les 10e et 15e étages du futur complexe. On se rappellera qu’il y a deux ans déjà, WeWork avait pris une option pour occuper le même espace, alors encore à l’état de projet. Mais un an plus tard, le leader mondial du coworking, alors en plein imbroglio financier avec son actionnaire principal, SoftBank, faisait marche arrière après avoir pourtant signé un contrat en bonne et due forme.

"On a déchiré le contrat de commun accord, sans tergiverser davantage et sans discuter durant des mois sur le montant des indemnités à payer. C’est dommage, car je pense que le nouveau CEO désigné par les actionnaires est la bonne personne et que sa reprise en main de WeWork va dans le bon sens. Mais vu le timing et le programme de développement revu, la prise en location que nous avions sur la table était trop importante pour eux pour la maintenir coûte-que-coûte dans l’état actuel des choses", nous confiait alors Frédérik Van der Planken, le CEO de Whitewood.

Sur l’information du jour, celui-ci ne souhaite pas faire de commentaire à ce stade. Pas plus d'ailleurs que la direction belge de Total, à la recherche depuis décembre dernier d'un nouveau QG pour accueillir ses effectifs lors de leur départ planifié de la rue de la Loi. Mais d'après nos informations, il se confirme que la société pétrolière sera bien avec bpost un des principaux occupants du futur complexe.

Un quartier vertical de 44.000 m²

Vue en plein écran Le complexe Multi Tower revu et corrigé par Conix RDBM, dont Total occupera les étages supérieurs. Tout le quartier devrait changer de physionomie dans les 3 prochaines années. ©Crédit-photo: Conix RDBM.

Pour rappel, l’ex-siège bruxellois de Philips pour la Belgique, dont la reconstruction selon les plans de Conix-RDBM Architects se termine, a été acquis fin 2015 par Whitewood et son partenaire d’investissement DW Partners LP (New York). Une fois achevée, la Multi Tower offrira 44.000 m² d’espaces de bureaux et de commerces, y compris un parking public exploité par Interparking.