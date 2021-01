Tour & Taxis: Bruxelles-Formation entrera en Gare Maritime en octobre

C’est le dernier arrivé en date dans le nouvel espace dédié aux entreprises sous les toits rénovés de deux des trois halles centenaires de la Gare Maritime. Et selon Kris Verhellen, le CEO d’Extensa, qui développe et gère les sites de Tour & Taxis, les derniers modules encore disponibles seraient désormais tous en phase de réservation par des candidats sérieux.

Sur les 37.000 m² de bureaux et commodités disponibles à l’origine selon les plans des architectes de Neutelinks-Riedijk (NL), Bruxelles Formation en occupera dès l’automne prochain pas moins de 7.900. Le service public régional rejoindra alors Publicis One et Accenture, les premiers confirmés, mais aussi Universal Music, Bosch Siemens, Colibra et un centre de coworking géré par l’enseigne Spaces (IWG -Regus) sur un module entier (4.435 m²).