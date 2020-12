Trevi et l’OP unissent leurs réseaux

En unissant leur réseau et leur personnel respectifs, soit au total près de 350 collaborateurs, Trevi et l'OP disposeront sur le marché belge d'une nouvelle force de frappe.

La faîtière du groupe français Foncia, déjà propriétaire de Trevi Group, vient de racheter l’OP (Office des Propriétaires). Deux acteurs majeurs du courtage immobilier belge vont donc unir leurs forces sur tous leurs segments de marché: vente, location, gestion privative et syndic.

L’OP et le réseau Trevi annoncent leurs fiançailles. Les deux marques hier encore concurrentes sont aujourd’hui présentes sur l’ensemble de la Belgique, sur les trois Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale. Leurs expertises bientôt complémentaires devraient leur permettre de proposer à leurs clientèles respectives une offre augmentée tout en réalisant certaines économies d’échelle.

Vue en plein écran Guillaume Pinte, le patron et propriétaire du réseau OP. Entré dans le marché il y a moins de 10 ans sur l'activité de syndic, il a rapidement étendu l'offre de services de la plus ancienne enseigne immobilière belge. ©OP

«Chaque groupe conservera son identité et il n’y aura aucun impact négatif opérationnel pour nos clients respectifs. Ceux-ci pourront d’ailleurs à moyen terme bénéficier de synergies, notamment en matière de digitalisation», précise Guillaume Pinte, le patron de l’OP, qui a racheté la totalité des parts de la société en 2015 et vient donc de passer sous la holding de Foncia Groupe. Pour l'instant, son actionnaire majoritaire, le Suisse Partners Group, étend sa toile un peu partout sur le marché européen, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne... et en Belgique.

Interrogé sur les postes respectifs occupés par les directions actuelles dans la future structure opérationnelle commune, le patron de l’OP dit attendre les arbitrages venus d’en haut, qui devraient rapidement se préciser. Mais il se dit confiant et se veut rassurant: «Je reste à bord à durée indéterminée. Mais évidemment, je souhaite garder l’autonomie et les responsabilités nécessaires pour maintenir nos services et notre croissance.»

Interrogé, Eric Verlinden a réagi via communiqué et confirmé le scénario logique, qui voudrait que deux entités - l'une focalisée sur la gestion et le syndic, et l'autre sur la vente et la location - voient le jour avec, à terme, deux directions autonomes. "Nous conserverons le nom Trevi pour la partie courtage tandis que nous travaillerons sous la marque OP pour toute la partie syndic et gestion locative", a-t-il précisé.

118 personnes Le personnel actuel, essentiellement réparti sur 4 agences, vient de passer sous le contrôle de Foncia Holding.

Un acteur à la voilure méconnue

L’équipe de l’Office des Propriétaires est aujourd’hui composée de quelque 118 personnes essentiellement réparties sur les sièges de Bruxelles (45), Gand (30), Luxembourg (Agigest, 24) et la Tunisie (15). Ses activités s’articulent autour de trois axes principaux: la gestion privative, le syndic et la location-vente de biens immobiliers. Pour rappel, le groupe avait repris en 2017 les activités et le personnel qu’Optima, alors en difficulté, exerçait dans ces secteurs.

Il gère aujourd’hui à lui seul un portefeuille de 6.000 appartements et administre au total 11.000 lots (appartements, maisons, bureaux, commerces). Il a en outre à son actif la location de plus de 600 appartements en 2019.

Du côté du réseau Trevi, actuellement piloté par Eric Verlinden, on recense 231 collaborateurs, 35 agences et plus de 20.000 appartements gérés en syndic.