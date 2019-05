Trimestre inédit pour Aedifica

La SIR Aedifica, qui a bouclé il y a quelques jours sa 5e augmentation de capital, largement soutenue par les investisseurs, note au troisième trimestre de l'exercice 2018/2019 une forte hausse de la juste valeur de ses immeubles de placement à plus de 2 milliards d'euros.

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2018/2019, Aedifica a fortement renforcé sa stratégie d'investisseur "pure player" dans l'immobilier de santé en le diversifiant géographiquement. Le moment fort a été l'acquisition de 92 maisons de repos au Royaume-Uni début février. "Grâce à l'acquisition de ce portefeuille, loué à 14 opérateurs différents, la SIR belge spécialisée a non seulement pénétré un quatrième marché européen structurel, mais considérablement amélioré la diversification de ses locataires", insiste Stefaan Gielens, le CEO.

D'autre part, Aedifica a poursuivi les désinvestissements annoncés des parties non-stratégiques du portefeuille par la vente supplémentaire de 25% des participations dans Immobe SA (immeubles à appartements) et la signature de l'accord pour la vente à Atream des 6 actifs hôteliers belges (situés à Bruges, à Louvain, à Genk, à Tongres et à Lanaken) encore en portefeuille, finalisée le 4 avril dernier. Cette transaction ne sera en principe réalisée qu’à la clôture de l’exercice 2018/2019, soit le 30 juin au plus tard.