Trois opérations d'un coup pour Cofinimmo

Comme il l’avait annoncé dans nos pages il y a quelques jours, le nouveau CEO de Cofinimmo a entamé le recentrage de son portefeuille d’immeubles de bureaux à Bruxelles. Deux actifs logés à Auderghem et à Boitsfort viennent d’être cédés. Et au même moment, la SIR belge finalise l’achat d’un immeuble sis dans le quartier européen. Inventaire.

Il y a dix jours, Cofinimmo a bouclé l’opération lui permettant de constituer - au profit de BPI et au plus tard à l’été 2020 - une emphytéose de 99 ans sur le complexe de bureaux englobant les immeubles Serenitas et Moulin à Papier (23.000 m²), situés entre les stations de Metro Demey et Beaulieu à Auderghem. Le montant de la transaction avoisine 27 millions d’euros. D’ici la signature définitive, CFE et BPI devraient rénover et aménager le complexe concerné, idéalement situé à quelques centaines de mètres de leurs bureaux actuels, pour y loger leur nouveau siège social.