Tsunami d'appartements neufs annoncé sur Ostende d'ici 2025

Ostende se prépare à une offre de logements neufs inédite. Le groupe immobilier Degroote changera les fonctions et le panorama du centre-ville d’ici 2023 et une tour de 100 mètres de haut sera érigée non loin de la gare. Le marché devra pouvoir digérer ce copieux menu.

Nulle part ailleurs, sur le littoral, on ne construira autant d’appartements qu’à Ostende ces dix prochaines années. Les promoteurs y programment pour l’instant plusieurs mégaprojets qui offriront une architecture qui devra faire la différence. "Il y a 5.000 unités de logement dans le pipeline", chiffre l’échevin local de l’Aménagement du territoire Kurt Claeys (Open Vld), architecte de profession. C’est bien davantage qu’ailleurs sur la côte belge.

Rénover d’abord?

Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir gérer cette offre massive de nouveaux appartements… sans oublier de la combiner avec l’arrivée sur le marché de centaines d’anciens logements revendus par les occupants actuels ayant opté pour du neuf. Or la demande qui a les moyens de s’offrir le littoral aujourd’hui ne veut pas de vieux coucous défraîchis qui coûtent souvent un pont à la rénovation.

Ces cinq dernières années, 1.150 habitations se sont vendues, dont moins de la moitié sont neuves. "Je trouve lamentable qu’on laisse 5.000 nouveaux appartements inonder le marché alors que 8.000 logements en mauvais état attendent, faute d’argent, d’être rénovés. Prenez le pouls des riverains: il vaudrait mieux d’abord rénover ce qui doit l’être avant de construire du neuf!" lâche un riverain.

"Sur la digue, les prix ont baissé l’an dernier en moyenne de 6%, mais globalement, à l’échelle de la commune, les prix des appartements sont en hausse de 8%." Bart Van Opstal Notaire

Quand on l’interroge sur l’évolution actuelle des prix dans sa ville, le notaire Bart Van Opstal réagit en deux temps et en demi-teinte: "Sur la digue, les prix ont baissé l’an dernier en moyenne de 6%, mais globalement, à l’échelle de la commune, les prix des appartements sont en hausse de 8%." Le marché du neuf y est sans doute pour beaucoup dans cette hausse. Est-elle pour autant justifiée ou surfe-t-elle sur un attrait surfait pour l’investissement immobilier?

Parmi les projets les plus importants, certains sont très décentrés, loin des services et commerces du cœur de ville. Celui d’Immobel, baptisé O’Sea, se trouve près du stade de foot, le long de la ligne de tram vers Mariakerke. Il propose 800 logements, commercialisés en plusieurs phases, bien sûr. Une vue sur mer y est annoncée à partir de 220.000 euros (hors frais). Ceux de Versluys (1.100 unités) et de Burco (700 unités) sont logés sur l’Oosteroever.

Et puis, il y a les deux projets urbains du groupe Degroote, une entreprise familiale et locale. The Waves développera à terme 430 appartements à proximité du golf club Wellington, avec vue sur cimetière. Les 500 appartements du second, le Sky District, seront construits entre le bassin du Mercator et la gare, sur les anciens terrains de l’école hôtelière qui sera rasée à l’été 2019 pour accueillir le nouveau district urbain.

Il sera réalisé en 4 phases réparties sur 10 ans et comprendra au final deux tours de 29 et 26 étages (97 et 85 mètres de haut) prolongées par quatre blocs plus petits. Outre les appartements, le Sky District comprendra aussi 3.000 m² de bureaux, 2.000 m² de magasins et un hôtel 4* de 120 chambres; sans oublier un parking ou box de garage par logement. La phase 1 (la tour principale) devrait être terminée pour l’été 2023. Acheter y reste plus abordable qu’au Zoute, mais le promoteur ne rase pas gratis pour autant. Si les biens les moins chers sont affichés à 200.000 euros hors frais, cela monte avec la vue, l’ensoleillement et les étages. Pour les plus beaux emplacements, comptez 1,5 million, hors frais et parking.

Hérésie?

5.000 C’est le nombre de logements neufs annoncés dans les années à venir rien que sur le périmètre de la Ville d’Ostende.

Ces projets immobiliers urbains auraient-ils vu le jour si d’importantes écoles n’avaient été amenées à déménager? La haute école Vives a transféré le gros de ses formations à Bruges, privant du coup la cité côtière de ses étudiants du supérieur et de ses kotteurs. Et l’école hôtelière a quitté le centre-ville et son interface de transports en commun pour une implantation décentrée. "Inciter des familles à revenir au centre pour y vivre est un objectif louable, mais délocaliser des écoles et la mixité qu’elles apportent est-il le meilleur moyen d’y arriver?" interroge un Wallon domicilié à Ostende depuis des années déjà.