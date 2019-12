Un architecte belge pour dessiner le futur siège parisien d'Engie

La nouvelle est tombée ce matin via Engie France: Swiss Life AM France a signé une promesse ferme pour l’acquisition – en état futur d’achèvement - du nouveau siège mondial d’Engie, situé à La Garenne-Colombes, dans le prolongement naturel de la Défense. Il sera une vitrine du genre en termes de performances énergétiques.

Développé conjointement par Engie et Nexity, l’ensemble se composera de six immeubles de 6 ou 7 étages et développera pas moins de 135.000 m² de surface totale.