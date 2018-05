Un "deal" de 400 millions pour le Belge VGP

Le groupe immobilier VGP vient de boucler une quatrième transaction avec VGP European Logistics, une coentreprise 50/50 qu’elle a constituée avec Allianz Real Estate. Il a cédé à cette dernière six nouveaux parcs comprenant 13 bâtiments logistiques. A cela s'ajoutent 5 bâtiments récents développés dans des parcs déjà transférés à la coentreprise. Ces parcs et immeubles sont situés en Allemagne, en République tchèque et en Hongrie.