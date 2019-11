Un foncier stratégique de 90 hectares à reconvertir à Evere

Le site "Défense" est situé le long du boulevard Léopold III à Evere et se trouve en partie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en partie sur celui de la Région flamande.

Le pléthorique site de la Défense à l’est de Bruxelles est sujet à un appel à auteurs de projet. Diverses études et recherches préparatoires ont déjà été effectuées. Les deux régions, bruxelloise et flamande, souhaitent désormais fixer le cadre planologique de ce développement urbain.

A l’Est de Bruxelles (Evere-Haren), l’ex-site de l’Otan, face à l’actuel, propriété historique de la Défense remarquable en superficie (90ha), fait l’objet de toutes les attentions voire convoitises depuis plus de 10 ans déjà. Le nouveau QG de l’OTAN ayant déménagé de l’autre du côté du Boulevard Léopold III depuis plusieurs années déjà, la Défense peut à présent réduire sa voilure et se doter d’un nouveau quartier général plus compact. Un vaste espace peut donc se libérer pour accueillir de nouvelles fonctions.

"C’est une occasion en or pour développer un nouveau quartier mixte, un parc paysager métropolitain ainsi qu’un corridor écologique comprenant une zone forestière de minimum 20 hectares. Diverses études et recherches préparatoires ont déjà été effectuées. Et les deux Régions, bruxelloise et flamande, souhaitent désormais préciser les choses, à savoir le cadre planologique de ce futur développement urbain", résume la maître architecte bruxellois, à la manoeuvre.

Selon lui, plusieurs défis se posent: l’échelle du périmètre de l’étude est vaste, la zone est en périphérie et donc encore peu accessible depuis le centre-ville. Et surtout, les approches des deux Régions doivent être conciliées.

Un marché conjoint avec la Flandre

Le site étant à cheval sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande, les documents de planification devront établir une synergie et une coopération entre les deux Régions. Le cadre de planification - ainsi que la législation en matière d’urbanisme de chacune des Régions – devra également être respecté, avec une double procédure.

Perspective.Brussels, le spécialiste du développement territorial de la Région Bruxelles-Capitale, vient donc de lancer un marché conjoint avec le département Environnement du Gouvernement flamand – quasi une première - pour la réalisation d'un GRUP (plan d’aménagement spatial régional) et d'un PAD (plan d’aménagement directeur) sur le vaste site visé et l'ensemble des cimetières situés le long de la rue d’Evere. Outre le volet de conception, cette étude devra inclure un RIE (rapport d’incidences environnementales).