Un héritier historique d'AB InBev derrière un nouvel hôtel passif gare du Midi

On ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve à la base de ce projet de nouvel hôtel passif qui sort de terre rue Bara à Anderlecht, à quelques pas de la gare du Midi, le même porteur de projet – Nelson Hotel -, le même architecte bruxellois – Sébastien Moreno (A2M) – et le même gestionnaire hôtelier – l’opérateur berlinois Meininger – que pour l’hôtel Belle-Vue voisin, planté depuis 2013, déjà avec succès, en bord de canal à Molenbeek-Saint-Jean.