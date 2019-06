Un incendie ravage le méga-projet de Ghelamco à Varsovie

Un bâtiment de 120 mètres de haut a pris feu dans la nuit de vendredi à samedi à Varsovie en Pologne. L'immeuble en question n'est autre que le méga-projet "Hub Complex" construit par le Belge Ghelamco.

120 pompiers polonais ont passé la nuit de vendredi à samedi à combattre les flammes qui ont ravagé le bâtiment en construction de Ghelamco à Varsovie. Ils ont pu limiter les dégâts puisque seuls les étages supérieurs ont été touchés.

Aucun blessé n'est à déplorer.

L'immeuble "Hub Complex" qui est construit par le Belge Ghelamco, fait 120 mètres de hauteur. "Le feu se propageait entre les étages 27 et 32 en surface, il n'a pas atteint l'intérieur du bâtiment. Il y avait différentes installations dehors, un échafaudage, constitué de matériaux combustibles, qui a brûlé", a précisé Leszek Suski, commandant en chef des services de prévention des incendies, durant l’intervention.

Vue en plein écran ©REUTERS

Plus grand projet signé Ghelamco

Connu auparavant sous le nom de Sienna Towers, le HUB de Varsovie est le dernier - et le plus grand - projet lancé à ce jour par Ghelamco Poland, la filiale polonaise de l'entreprise flamande de promotion immobilière, très présente à Varsovie. Le complexe de trois bâtiments, actuellement en construction dans le centre des affaires de la capitale polonaise, face à la Warsaw Spire (plus haute tour de la ville) également développée par Ghelamco, doit offrir 113.000 m² d’espaces multifonctionnels au croisement des rues Towarowa et Prosta, près du Rondo Daszyńskiego.

Au programme: des bureaux ultramodernes autonomes en énergie, un centre de conférences et un hôtel 3 et 4 étoiles. Le complexe mixte abritera également un espace commercial (environ 6 000 m²) et un centre de sport et de conférences, offrant aux locataires une infrastructure complète. Bâtis sur une fondation commune de près de 100 mètres, les gratte-ciel (deux de 130 et 85 mètres) doivent former le long de la rue Towarowa un nouveau repère urbain visible de nombreux endroits dans la capitale. De la même manière que la place européenne voisine (Europejski), l'arcade accueillera des cafés, des restaurants et des points de service.

Retards à prévoir

La construction du nouveau quartier urbain allait bon train, jour et nuit, et devait être achevée fin de cette année. Nul doute que l’incendie survenu cette nuit et les enquêtes administratives et techniques liées à l’accident retarderont passablement la livraison du chantier. Le processus de commercialisation du bâtiment devrait lui aussi être passablement retardé. On attend à ce propos un communiqué officiel de Ghelamco. La valeur globale de l'investissement est estimée à plus de 235 millions d’euros.