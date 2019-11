Un investisseur belge met en garde après le boom immobilier portugais

"Nous ne sommes pas de grands développeurs, nous sommes juste une famille qui ‘sent’ l’immobilier et le pays" , précise Claude Kandiyoti, dont la famille investit également dans des hôtels, des parcs de magasins, des entrepôts et de nouveaux projets résidentiels au Portugal.

Ancrage portugais

"La vraie secousse, le Portugal l’avait encaissée dès 2008. À partir de 2012, le problème concernait principalement les crédits bancaires. Nos clients avaient des contrats, payaient normalement et notre chiffre d’affaires au Portugal remontait la courbe. Qui plus est, les réformes entreprises par les gouvernements successifs nous ont permis d’entrevoir une autre réalité. Tous les indicateurs étaient au vert. Et on était convaincu que le pays allait sortir, fort de sa résilience. Nous voulions donc participer à ce redressement. C’est formidable de pouvoir agir dans un pays qui sort d’une crise, qui doit se reconstruire et retrouver confiance en l’avenir. Cette confiance qu’on pressentait est de retour maintenant."