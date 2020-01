Un investisseur belge privé rachète deux projets d'Eaglestone au Luxembourg

Coup double belgo-belge au Luxembourg pour la société de promotion Eaglestone, qui vient de céder deux projets d’immeubles résidentiels neufs - New Yorker à Bonnevoie et Shades à Hollerich - à un investisseur privé.

Eaglestone avait acheté ces positions respectives en 2017 et 2018. Le montant de cette transaction accélérée n’a pas été précisé mais devrait dépasser à terme les 30 millions d’euros. "Cette vente couplée illustre la volonté des investisseurs étrangers – belges compris - d’acquérir des projets résidentiels premium au Luxembourg qui, grâce à sa bonne santé économique et politique, est un gage de stabilité", confie Nicolas Orts, le patron d’Eaglestone Group.

Le premier ensemble, Shades, logé au 75-79 de la rue de Hollerich et dessiné par Moreno Architecture, offrira 2.566 m2 (30 unités) de logements complétés par 664 m2 de commerces. Le second, New Yorker, se situe à Luxembourg-Bonnevoie, au 86-88 de la rue du Dernier Sol. Il propose 2.500 m2 de logements (30 unités) conçus par Ballinipitt.