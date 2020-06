Un nouveau fan pour Cofinimmo qui poursuit sa mue stratégique...

Mercredi, Cofinimmo a encore renforcé sa présence dans l’immobilier des soins de santé en rachetant, pour 105 millions d’euros, six sites localisés en Belgique et totalisant une capacité de 562 lits. L’opération a été financée via l’émission d’actions nouvelles dont une partie a, ensuite, été cédée par le vendeur à des investisseurs institutionnels via un placement privé.