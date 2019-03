Un nouvel éco-quartier de 1.400 logements en gestation à Louvain-la-Neuve

L'Université catholique de Louvain lance ce lundi le processus participatif devant amener à la construction d'un éco-quartier sur 30 hectares au nord-ouest de la ville universitaire. Plus de 700 candidats ont déjà manifesté leur intérêt pour y habiter.

Ce lundi commencent les inscriptions en ligne pour ceux qui désirent participer au schéma d'orientation local (SOL) du projet Athéna-Lauzelle à Louvain-la-Neuve . Situé au nord-ouest de la ville entre la Nationale 4, le golf de Louvain-la-Neuve et le parc scientifique, ce projet immobilier lancé par l'UCL devrait comporter 1.400 logements.

Le site Athéna-Lauzelle constitue le dernier grand quartier résidentiel à urbaniser à Louvain-la-Neuve. La volonté de l'Université est de réaliser un éco-quartier des plus ambitieux tant sur la plan de l'aménagement des espaces publics que sur celui de la conception des logements (passifs et semi-passifs). Un accent particulier sera mis sur la mobilité ainsi que sur la gestion de l'eau et des déchets.