Un plan pour ressusciter le zombie Uplace

L'architecte Alexander D'Hooghe qui a trouvé une solution pour faire sauter le nœud de la mobilité d'Anvers, met aujourd’hui sur la table une proposition pour réanimer le projet mort-né de centre commercial du nord de Bruxelles Uplace.

"Uplace est mort, vive Broeksite !". Aujourd'hui, l’architecte flamand de renom Alexander D'Hooghe présente à l'hôtel de ville de Machelen (périphérie bruxelloise) la métamorphose du projet Uplace, initialement porté dix années durant et sans succès par le propriétaire du FC Bruges et homme d'affaires Bart Verhaeghe.

La bataille juridique autour de ce projet a créé une onde de choc régionale qui dépasse largement l’ouverture ou non d’un centre commercial. Ce dossier très politisé bloque le développement socio-économique d'une zone industrielle non développée de 245 hectares, sur le versant nord de la capitale, dont 5% seulement du périmètre figé étaient virtuellement dédiés à Uplace.

Ce mégaprojet immobilier est en effet passé de recours en recours. Au final, le promoteur privé a vu son permis d'environnement suspendu, son plan régional d'exécution spatiale annulé et enfin son permis urbanistique recalé. Il a ensuite vu sortir de terre à proximité Docks Bruxsel, le long du canal, puis avancer plus rapidement que lui son éternel rival et voisin direct, Mall of Europe (NEO), sur le plateau du Heysel.

L’environnement et la mobilité sur la table

Dans le compromis aujourd’hui proposé par D'Hooghe, il reste encore de la place pour 55.000 mètres carrés de commerces. La taille de la partie Retail du projet initial (Uplace visait 75.000 m²) est la principale pierre d’achoppement du projet. La crainte des responsables publics et des riverains est que le trafic automobile supplémentaire généré par le projet Uplace ait des conséquences désastreuses sur l’environnement local et sur la mobilité sur et autour du Ring de Bruxelles.

Le plan aujourd’hui concocté par D'Hooghe propose un mix commercial différent:

→ Il vise une économie durable - pas seulement des commerces, mais également des filières de production locales aux accents verts, avec recyclage des déchets sur le site.

→ Un grand parc naturel

→ Une zone PME

Les volets ‘bureaux’ et ‘hôtel’ du précédent projet ont été annulés, pour réduire l’impact sur la mobilité zonale. Selon une étude mesurant les incidences du nouveau projet sur la mobilité quasi bouclée, les effets sur le trafic local seraient réduits de 25 à 40% par rapport au premier projet rejeté.

Alexander D'Hooghe s’est penché sur le dossier à la demande de la commune de Machelen. Après un énième revers judiciaire, il a accepté de remettre un nouveau projet sur la table, en tenant compte de la jurisprudence et des arrêts divers. Le plan enfin dévoilé est l’aboutissement d’une année de négociations avec un maximum d’entrepreneurs, de décideurs politiques et de groupes de résidents concernés.

Le démineur d’Anvers

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le conseil communal de Machelen s’est tourné vers cet architecte flamand de premier plan, professeur au MIT University de Boston et enfant de la région. D'Hooghe jouit d’une réputation d’homme providentiel depuis qu'il a réussi à résoudre le dossier Oosterweel – le bouclage du Ring d'Anvers - après 20 ans d’écueils. Il a réconcilié l'eau et le feu: les autorités de la ville et les groupes de pression. De plus, avec son bureau régional, il est spécialiste des chancres urbains.

D'Hooghe était donc le démineur tout indiqué pour que Machelen puisse repenser autrement ce dossier très compliqué. Aujourd’hui, l’enjeu ne se limite pas à Uplace, mais aux 245 hectares environnants. Ces espaces attendent d'être réaménagés depuis la fermeture des usines Renault... il y a plus de 20 ans.

Le nouveau pilote n'a d’ailleurs jamais caché qu'il pensait que le projet Uplace initialement porté par Bart Verhaeghe était trop isolé du reste de la zone concernée. Il souhaitait que celui-ci s'intègre mieux au plan global de réhabilitation de l'ancienne zone industrielle sinistrée. Cette idée initiale se trouve également dans le nouveau nom, Broeksite, qui reprend le nom historique de Broeken caractérisant le territoire concerné par le nouveau plan.

Dernière chance pour ressusciter le zombie

Une solution pour sortir de l’impasse actuelle signifie également l’arrivée d’un hôpital, d’entreprises, de maisons et de magasins dont la construction est suspendue en raison du marchandage politico-juridique actuel. La question est aujourd’hui de savoir si le "médecin" D’Hooghe arrivera à ressusciter le zombie flamand avec son élixir miracle.

Le volet Retail (commerces) de la nouvelle mouture a la même superficie que dans la version "light" du projet Uplace ; elle aussi recalée.

La situation est en effet plus complexe encore que ne l’était le cas Oosterweel. D'Hooghe a été en mesure de dévoiler sa solution Oosterweel lors d'une conférence de presse où il avait un consensus de toutes les parties autour de la table. Cette fois, il est plus difficile de savoir si tous les acteurs - des investisseurs aux groupes environnementaux – le suivront.

Des consultations cruciales ont eu lieu hier au sein du cabinet du ministre flamand Ben Weyts (N-VA), en présence du bourgmestre de Vilvoorde et principal opposant à Uplace, Hans Bonte (sp.a).