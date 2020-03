Un projet résidentiel à Woluwe-Saint-Pierre fait polémique

Codic veut développer 30 appartements haut de gamme sur un foncier d’un hectare sis à l’angle de l’avenue du Marquis de Villalobar, à Woluwe-Saint-Pierre. Malgré le peu d’emprise et de hauteur, certains riverains s’opposent encore au projet, qui sera à l’enquête publique la semaine prochaine.

A l’origine, la propriété arborée de près d’un hectare bordée par le parc de la Woluwe et les étangs Mellaerts n’était occupée que par une villa privée de style cottage construite en 1936, en retrait de l’avenue de Tervueren. Puis, une succession de transformations ont progressivement dénaturé la résidence privée. La plus importante, en 1989, visait à loger sur le site les bureaux bruxellois d’Etex (Eternit), à grand renfort d’aménagements hybrides à l’arrière. Une transformation d’un kitsch qui en fait un cas d'école.

Aujourd’hui, la société de promotion immobilière Codic, qui a racheté le site il y a deux ans, veut reconvertir l’ensemble bâti (2 volumes) et le compléter de deux ailes pour y développer 30 logements, en rendant au passage au site sa valeur patrimoniale. "Quand certains voisins ont lancé un referendum nous accusant de détruire le patrimoine local, ça m’a fait vraiment mal car justement, notre objectif de départ, avec le maître d’ouvrage et Anne-Marie Sauvat, l’architecte-paysagiste, c’était de rendre au lieu son âme initiale, bafouée au fil du temps", explique l’architecte Francis Metzger (Ma²).

Pas une atteinte au patrimoine local

"Dans les projets que nous portons, on aime casser les codes, mais en s’adaptant au lieu à transformer", renchérit Thierry Behiels, le patron de Codic. Plutôt que d’opter pour le pastiche, il a donc préféré, avec ses équipes, raser les importantes annexes "plaquées" au bâti initial et le compléter par deux nouvelles constructions latérales au style très contemporain et épuré, qui permettent à l’architecte-paysagiste de faire sauter au passage le bouchon de brique et de broc qui cassait les perspectives historiques du magnifique jardin tout en déclivité.

"Quand certains voisins ont lancé un referendum nous accusant de détruire le patrimoine local, ça m’a fait vraiment mal." Francis Metzger Architecte du projet

"Pour reconstruire, on récupère le socle du bâti actuel en y ajoutant seulement 2% d’emprise au sol", précise l’architecte. Le parking souterrain sera maintenu, avec la même emprise, et réaménagé pour limiter les nuisances du chantier et l’empreinte énergétique.