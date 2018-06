Un rendement de 5,2% dans l'immobilier? C'est par ici...

Spécialisée dans l'immobilier résidentiel locatif, la SIR Home Invest Belgium active en Belgique et aux Pays-Bas affiche un rendement de 5,2% alors qu'un investissement direct ne rapporte que du 3%. Voici comment elle s'y prend.

Quand on évoque les sociétés immobilières réglementées (SIR) en Belgique, ce sont souvent les noms des poids lourds du secteur qui viennent immédiatement à l’esprit comme Cofinimmo , Befimmo , WDP ou encore Aedifica . Mais il existe des SIR de taille nettement plus modeste qui poursuivent, avec succès, leur petit bonhomme de chemin.

C’est le cas, par exemple, de Home Invest Belgium qui occupe une niche, celle de l’immobilier résidentiel locatif. Seule Xior est plus ou moins active sur le même segment mais elle se focalise sur le logement étudiant. Vu son rendement, Home Invest peut être considérée comme un investissement alternatif pour ceux qui envisagent l'achat d'un immeuble de rapport.

Marges sous pression

Actuellement, son portefeuille atteint 458 millions d’euros et couvre la Belgique (88%) et les Pays-Bas (12%). Il est reparti entre 1.850 locataires dont le plus important est un Center Parcs (12%).