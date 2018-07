Un turbo immobilier dans le moteur de Meusinvest dès 2020

Il s’appelle Invest Services et a été constitué en 1986 déjà. Mais depuis lors, il somnolait. Ou presque. Meusinvest vient de décider de réveiller son fonds immobilier en lui donnant d’ici 2020 un effet levier atteignant 300 millions d’euros. Il financera de nouveaux projets porteurs de toutes dimensions.

Depuis près de deux ans et l’avènement annoncé chez nous des FIIS (Fonds d’investissement immobilier spécialisés), Frédéric Driessens, le directeur des services administratifs de Meusinvest, et ses collaborateurs ont entamé une réflexion de fond sur la manière d’optimiser les outils maison liés à l’immobilier.

"On avait créé en interne, il y a plus de 30 ans, une filiale immobilière baptisée Invest Services. Elle avait été dotée d’un capital de 4 millions d’euros et fonctionnait avec des avances. Mais depuis sa création, cette filiale vivotait au point d’être déficitaire. En marge d’une réflexion approfondie sur le bien fondé ou non pour nous de créer ou non des FIIS, on a mis toutes les options sur la table. J’ai fait le tour des banques et des porteurs de projets durant des mois, à partir de juillet 2017. Et on est arrivé à la conclusion qu’on disposait en interne de l’outil qu’il nous fallait. Qu’il suffisait de le réactiver et de le doter des moyens financiers nécessaires. C’est ce que nous venons de faire en constituant fin juin la Société de gestion des fonds immobiliers liégeois (S.A. SGFIL)", résume Frédéric Driessens.

Ce dernier précise d’emblée que la SGFIL n’est pas un guichet d’entreprise et que tout projet immobilier ne fera pas farine à son nouveau moulin. Ce sont en général les banques partenaires qui feront le tri final, après un premier arbitrage en interne. "Outre qu’ils doivent se situer en province de Liège, les projets immobiliers retenus doivent être structurants et stratégiques, porteurs d’activité pérenne et d’emplois de qualité. Un bon exemple est notre nouveau projet mixte de revitalisation urbaine lancé sur la Grand Poste; mais nous en avons bien d’autres, notamment avec l’Université de Liège et les secteurs des biotechs, de l’agro-alimentaire ou du numérique. Nous ne nous interdisons pas non plus d’être opportunistes, en finançant une promotion immobilière qui a du sens comme, récemment, des maisons de repos avec le groupe Vivalto", ajoute le pilote du fonds, qui se veut à la fois facilitateur et garant de stabilité sur le long terme pour les pousses fertiles de toute taille.

ADN retrouvé

À la base, Invest Services avait pour ADN de se porter acquéreur de terrains ou de bâtiments pour toutes les sociétés "participées" du groupe Meusinvest, soit sous forme de leasing immobilier (notamment pour des entreprises comme CE+T, Amos), de contrat de location, soit en pleine propriété (Spacebel, Immopool). Des prises de participations dans des sociétés à vocation immobilière ou dans des projets d’intérêt régional – à très long terme – ont également été initiées. Ainsi, Invest Services est-il intervenu financièrement dans des projets privés ou publics liégeois phares comme Liège Airport (avec la SPI), Trilogis Park (Moury), Liège Office Center (Groupe Ardent), Science Park Services ou Cristal Park (Immoval, Seraing).

Couper le cordon

Parmi les derniers projets stratégiques en date, on citera la transformation de la Chapelle (2013), au centre de Liège, pour y installer notamment Leansquare; mais aussi le hub créatif autour du Fiacre voisin (2014) ou l’achat du Lombard 1 (2016), place Saint-Denis, pour y installer les équipes de Meusinvest et le ReLab voisin, nouveau laboratoire urbain de fabrication numérique. Aujourd’hui, Invest Services a en point de mire – en partenariat avec un investisseur belge – un projet de réhabilitation urbaine, qui restait au point mort: celui du quartier de la Madeleine, en état de délabrement avancé.

Aujourd’hui, l’ambition est clairement de gagner en volume et en autonomie par rapport aux activités "capital risque" du puissant groupe liégeois qui héberge le fonds immobilier. D’où l’importante levée de fonds dédiée de 300 millions d’euros, initiée d’ici 2020. "Nous voulons décupler nos moyens via des apports privés et devenir profitable. Pas en diluant ces apports dans Meusinvest, mais en les dédiant spécifiquement à des dossiers et des projets immobiliers précis. L’effet levier promis par les banques est énorme: avec 32,5 millions d’euros injectés par Invest Services et autant par des investisseurs tiers partenaires que nous sommes en train d’identifier, nous pouvons obtenir 235 millions d’euros en crédit bancaire. Et nous aurons pour principe d’apporter un rendement de l’ordre de 4% dans tous les projets à risque que nous retiendrons. Si un partenaire veut céder ses parts ou racheter à terme l’ensemble de ses murs, nous aurons un système élégant de ‘put & call’ (SPV, Special Purpose Vehicle ) qui garantira et un rendement et une sortie simple", détaille Frédéric Driessens.