Une bulle d'oxygène de 195 millions pour Integrale

Cofinimmo confirme l’achat de 4 maisons de repos et de soins belges et un immeuble de bureaux bruxellois, propriétés de l’assureur liégeois Integrale.

Le groupe immobilier Cofinimmo a confirmé ce vendredi soir, après clôture de bourse, ce que L’Echo annonçait il y a une semaine déjà. La SIR a clôturé le rachat à Integrale de 4 maisons de repos et de soins et d’un immeuble de bureaux neuf. Le montant total de la transaction est évalué à 195 millions d'euros.

C'est la durée minimale du bail locatif signé par l'IBGE pour occuper jusqu'en 2032 au moins l'immeuble Building Green One à Tour & Taxis.

Les maisons de repos sont situées à Bruxelles (3) et en Flandre (1). Elles sont toutes exploitées par Orpea et comptabilisent 436 lits au total. L’immeuble de bureaux est logé à l’entrée du site de Tour & Taxis et est entièrement loué à Bruxelles Environnement (IBGE) jusqu’en 2032.