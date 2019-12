Une équipe franco-belge concevra les espaces publics de Usquare.brussels

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a désigné une équipe multidisciplinaire franco-belge pour dessiner les 21.000 m² d’espaces publics qui structureront le site Usquare.brussels. Pilotée par l’agence Anyoji Beltrando, elle assurera également le suivi de la réalisation de cette phase importante de la reconversion de la caserne Fritz Toussaint, à Ixelles.

La SAU a reçu 9 candidatures belges et étrangères lors de la première phase du marché public européen avec publicité lancé en avril dernier pour désigner l’équipe multidisciplinaire chargée de cette mission. Parmi elles, la SAU a retenu 5 équipes, sur base notamment de leurs références et de la composition de l’équipe proposée. Pour cette sélection, la SAU s’est fait accompagner par un Comité d’avis composé notamment de représentants du Maître architecte régional, des universités partenaires (ULB–VUB), de perspective.brussels, d’urban.brussels, de la commune d’Ixelles, de Bruxelles Environnement et de Bruxelles Mobilité. Pour la seconde phase, les 5 équipes retenues ont notamment dû remettre une esquisse de projet.

La mission finalement confiée par la SAU à l’agence Anyoji Beltrando comporte plus précisément les études de conception des espaces publics (parc, places, voiries et réseaux divers) "en ce compris les interfaces à réaliser avec les bâtiments développés par d’autres équipes de maîtrise d’œuvre sur le site". Mais le suivi de l’exécution et le contrôle budgétaire des travaux sont également dans le cahier des charges attribué ce lundi.

Le directeur de la SAU, Gilles Delforge, indique que le dossier lauréat est celui qui a le mieux répondu aux attentes du cahier des charges, car "il a proposé la vision la plus globale sur l’ensemble du site et il est allé le plus loin dans la réflexion, tout en laissant une grande place à la participation pour sa mise en œuvre tout en intégrant d’emblée la dynamique en cours via l’occupation temporaire actuelle (See U). Le projet retenu cible tout à la fois la perméabilité du site et sa connexion avec les quartiers limitrophes, le respect et la mise en valeur du patrimoine de l’ancienne caserne, la création d’espaces publics fédérateurs et l’encouragement des modes de déplacements actifs".

Vue en plein écran ©sau-msi-brussels (Anyoji Beltrando)

Selon Rudi Vervoort, l’attribution de ce marché constitue une étape importante de la reconversion du site de l’ancienne école de la gendarmerie car "les espaces publics visés favoriseront une cohérence d’ensemble des opérations de reconversion de l’ancienne caserne. Autour de ces espaces publics accessibles aux riverains, le site accueillera en effet dans le futur un important programme urbain: des logements familiaux, des équipements dédiés aux activités académiques, d’entrepreneuriat et d’innovation, des logements pour étudiants et enfin des services partagés et de proximité", rappelle le ministre-président bruxellois.

Début des travaux en 2022

L’agence Anyoji Beltrando entame à présent la phase d’étude et de conception prévue dans le marché. La SAU prévoit de déposer la demande de permis d’urbanisme d’ici fin 2020 et d’entamer les travaux d’aménagement des espaces publics dans le courant de 2022. Une démarche de coproduction avec les porteurs de projets, les riverains, les futurs exploitants et les usagers des diverses initiatives liées à la reconversion de l’ancienne caserne est également au programme.

Pour remplir sa multiple mission, l’agence Anyoji Beltrando (Paris) a constitué une équipe multidisciplinaire franco-belge dans laquelle elle s’est associée à son partenaire parisien Morphology, le bureau d’études Jouret (Saint-Nicolas), MK Engineering (Bruxelles) et Agence ON (Paris).