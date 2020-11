Une nouvelle SIR rejoint Euronext Bruxelles

Inclusio , une société immobilière a vocation sociale active dans le résidentiel et qui a introduit une demande d’agrémen t en tant que SIR (société immobilière réglementée) a déclaré officiellement son intention de rejoindre la Bourse de Bruxelles.

Cette transaction est soumise aux conditions du marché, à l'obtention de l'agrément en tant que SIR publique et à l'approbation du prospectus de l'IPO par la FSMA, précise la société dans un communiqué .

L’opération consistera en une offre d’actions nouvelles pour un montant maximum de 60 millions d’euros . Elle comptera une souscription publique en Belgique et une tranche réservée aux investisseurs institutionnels. Certains parmi ceux-ci se sont déjà engagés à participer à l’offre pour un montant cumulé de l’ordre de 10,5 millions d’euros.

Financer la croissance

Inclusio envisage d’utiliser le produit net de l’offre pour financer la croissance de son portefeuille immobilier à un rythme accéléré à travers le développement de projets et l’acquisition d’actifs immobiliers déjà identifiés.

Le dividende brut à distribuer pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021 fournira un rendement d'environ 2% . Le taux d’endettement et le dividende devraient augmenter significativement dans les années suivantes assure la société.

49 sites

Inclusio se concentre spécifiquement sur le segment de l'immobilier à caractère social et a pour mission de mettre à disposition des logements (et autres infrastructures) à des personnes précarisées ou fragilisées, afin de contribuer à combler le grand déficit entre l’offre et la demande dans ce segment.