Une pénurie d’emploi qui coûte cher à tout le monde

Fin juin, le directeur de la Confédération Construction wallonne annonçait pouvoir relancer l’activité économique régionale sur le flanc suite à la pandémie et aux dégâts collatéraux du confinement prolongé. Sa promesse: mettre sur le marché quelque 6.000 nouveaux emplois . En contrepartie, il demandait au gouvernement wallon d’ " avoir le sens de l’urgence " et d’activer rapidement la mise en chantier des grands projets régionaux déjà budgétés.

Oui mais voilà: selon diverses sources, le secteur de la construction peine déjà aujourd’hui à remplir le cadre pour honorer les carnets de commandes. "Nous venons de lancer un appel à candidatures pour 80 postes de travail au sein de notre filiale TP Home. Nous avons eu environ 500 réponses. Mais au final, quand on a fait le tri des candidats, on se retrouve avec une vingtaine d’engagements . C’est profondément frustrant pour tout le monde…", soupire Edouard Herinckx, l’administrateur délégué du groupe Thomas & Piron, qui publiait ce lundi ses résultats annuels (lire en page 11).

Ce dernier assure que le problème vaut pour tout son secteur, voire pour bien d’autres sans doute. Il constate également que cette carence de main d’œuvre a une répercussion directe sur l’activité et sur le résultat d’exploitation de centaines d’entreprises wallonnes qui doivent - aujourd’hui plus qu’hier – pouvoir mettre du beurre dans les épinards. D’un côté, comme le révélait un récent sondage de la Confédération de la Construction, on s’attend à une baisse du volume d’activité de 10 à 12% en 2020 et à des licenciements à la clé; de l’autre, on constate qu’une importante quantité de la main d’œuvre sur les chantiers de construction provient encore de l’extérieur de nos frontières, faute de trouver chez nous la disponibilité nécessaire.