Union Investment acquiert l’immeuble Diamond à Gand

Le vendeur est une joint-venture entre les développeurs flamands Global Estate Group et Life Tree Group. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat, mais les négociations se menaient sur base d’un rendement de l’ordre de 4,20% et d’un montant pouvant atteindre 70 millions d’euros. L'acquisition a été réalisée pour le compte du fonds immobilier spécial ouvert UII EuropeanM, réservé aux investisseurs institutionnels.

Mis en chantier à l’été 2017 et livré fin 2019, l'immeuble de bureaux conçu par un team d’architectes coordonné par le bureau new-yorkais Asymptote, associé aux Belges Bontinck et Heirbaut, se trouve au-dessus d'un parking public souterrain disposant de 3.000 places. Il se compose de sept étages de bureaux et d'un hall spacieux au rez-de-chaussée, avec un restaurant ouvert au public. Le bâtiment est entièrement loué à ING et à la SNCB.