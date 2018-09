Union sacrée autour de la Chapelle Musicale pour un projet immobilier à Waterloo

Le projet: Un "Flagey Bis"

Il n’y a encore aucun master plan ni rétroplanning sur la table, mais Bernard de Launoit a déjà une idée précise de la nouvelle salle de concert à bâtir sur le terrain nouvellement acquis par l’Intercommunale du B-W, à 500 mètres de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, qu’il préside, et qui parachève la formation de musiciens d’élite.

"L’idée, explique-t-il, c’est d’avoir une capacité comparable à Flagey: une salle modulable de 600 à 1.000 places, mais avec une fosse d’orchestre et différentes configurations possibles, comme au Théâtre National. Ce que nous voudrions, c’est créer un geste architectural et une référence acoustique."

Moins de 4 ans après l’inauguration de la nouvelle aile (photo) de la Chapelle musicale, qui a porté ses infrastructures de 1.800 à 3.600 m2, l’institution pédagogique est à nouveau à l’étroit. Les demandes de résidences d’artistes excèdent la capacité des 22 studios actuels. "On a besoin de 10 à 15 studios de logement supplémentaires, reprend-il, et passer de 4 à 8 studios de travail, dont un de la taille de notre salle de concert actuelle." Avec sa scène peu profonde et ses 250 places, celle-ci n’offre aux étudiants d’autre expérience de la scène que le récital ou la musique de chambre. Pas de quoi répondre non plus à l’accroissement des productions propres (120 à 140 concerts par an), parfois en formations d’orchestre ou d’opéra.

Devenue diffuseur à part entière, avec 300 concerts par an, coproductions comprises, et désormais dotée d’un contrat-programme (75.000 euros), la Chapelle cherche aussi à s’affranchir des lieux dont elle est tributaire pour se produire (Bozar, Flagey, La Monnaie, etc.) et avoir une monnaie d’échange pour négocier des partenariats. "Une dynamique que l’on voit aussi à l’étranger dans des centres d’excellence comparables. Ils se dotent d’une salle de concert et se transforment en campus."