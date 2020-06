Urbanities, le projet immobilier qui risque le mélange des genres

Les concepteurs du projet Urbanities, qui sortira de terre juste à côté sur un site de 2,5 hectares logé entre les rues Dante, de la Petite île, des Goujons et la Digue du Canal, étaient donc prévenus. Ils recevaient justement mercredi dernier, par l’entremise de l’asbl "Quartier Biestebroeck" qui regroupe les acteurs privés présents dans la zone, la visite des autorités régionales et communales. Selon BW Promo (Mont-Saint-Guibert) , qui rappelle qu'un PPAS (Plan particulier d'affectation du sol) régit et programme les offres de chacun sur l'ensemble du périmètre, il s’agit cette fois d’un projet-pilote qui se veut différent à plus d’un titre. L'offre sera en effet résolument ouverte à l’activité productive urbaine dans son socle.

Making & Living

"On a voulu jouer le jeu pleinement, avec le canal comme moteur. Tout est pensé pour qu'entreprises et habitants ne se dérangent pas mutuellement. À New York, Lyon, Vancouver ou Melbourne, on assiste au même phénomène: les habitants se réapproprient les abords des voies d’eau. Ils y découvrent un autre rythme de vie urbaine et des moyens de déplacement alternatifs. On veut vraiment retisser du lien, initier l’échange, la discussion", explique Bernard Jacquet, l’administrateur délégué. Une grande verrière accentuera la relation entre les deux fonctions. Des espaces partagés permettront aussi de moduler logement et activité dans le complexe résidentiel, avec une mise à disposition commune de chambres supplémentaires, salles de fête, de réunion, bureaux partagés, terrasses, commerces, espaces de détente (piscine chauffée par géothermie) et jardins communs logés le long de la nouvelle coulée verte.