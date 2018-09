VGP fait appel aux investisseurs particuliers pour financer son expansion géographique

Il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud. Pour financer son développement, VGP a annoncé ce mercredi faire appel au marché via le lancement d’une nouvelle émission obligataire . Une opération déjà pressentie puisque la société avait évoqué dans son rapport semestriel une révision de sa stratégie de financement . L’objectif de cette nouvelle émission est de récolter entre 175 et 225 millions d’euros .

Les obligations d’une valeur de 1.000 euros pièce, à échéance mars 2026, seront émises avec un coupon brut de 3,50% par an. "Cette nouvelle obligation représente un rendement de 2,30% net sur une période de 7,5 ans, tandis qu’une obligation d’État affiche un rendement proche de 0% sur la même durée, souligne sur son site L’Investisseur. Nous estimons que ce différentiel de taux ou spread est suffisant que pour souscrire en quantités appropriées à cette obligation." L’offre court du vendredi 7 septembre au mercredi 12 septembre inclus. Une clôture anticipée est toutefois possible dès le premier jour de l’offre, à partir de 17h30. C’est pourquoi VGP conseille aux investisseurs particuliers qui souhaiteraient souscrire à l’opération de le faire le plus rapidement possible. Ils devront cependant payer une commission de 1% par obligation.