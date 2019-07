VGP investit un demi-milliard d'euros en Allemagne

La société immobilière anversoise VGP annonce le développement d'un parc industriel près de Munich. Ce parc devrait accueillir le constructeur automobile BMW et le fabricant de machines-outils KraussMaffei.

Nouvel investissement pour VGP . Le groupe immobilier anversois actif dans les bâtiments logistiques et semi-industriels annonce le développement pour quelque 500 millions d'euros d'un nouveau parc industriel à Parsdorf, près de Munich.

Il s'agit d'un terrain de 40 ha offrant 250.000 m² de surfaces louables pour des entreprises de production et de logistique, lit-on dans un communiqué. Le site devrait accueillir BMW et KraussMaffei Group. Ce dernier, actif dans la fabrication de machines-outils, devrait y implanter l'ensemble de sa production et créer ainsi davantage d'emplois. Il compte déjà aujourd'hui 1.800 salariés.