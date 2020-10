Vente par appartements entamée chez Integrale

Depuis des mois déjà, le marché immobilier parle et reparle de transactions à la découpe du portefeuille immobilier d’Integrale , dont le poids dans le total des actifs est relativement significatif: à la grosse louche, il pèse environ 25% et constitue le principal poste d'investissement après les obligations (+-53%). La compagnie avait effectué ces acquisitions pour compenser les taux planchers sur le marché obligataire, alors qu’elle propose un rendement qui peut atteindre 2% sur certains produits. L’inconvénient de ces opérations est d’avoir augmenté le risque dans son portefeuille.

Trois pépites déjà à l’étalage

Jean-Pierre Hanin, le CEO de la SIR immobilière cotée ne souhaite, pour l’instant, faire aucun commentaire. Et on peut le comprendre, vu la complexité de l’opération et le battage médiatique négatif subi ces derniers mois par la société venderesse, dans les radars de la BNB et de la FSMA.