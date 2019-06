Vers un durcissement des règles pour devenir agent immobilier

La profession d’agent immobilier suscite de plus en plus de vocations. Pour séparer le bon grain de l’ivraie, l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) durcit les tests pour les stagiaires.

Le secteur immobilier n’a jamais été aussi prospère. Un nombre croissant de transactions passe à présent par des agents immobiliers agréés. En trente ans, leur part de marché est passée de 17 à 73%, comme le révèle l’étude la plus récente sur le logement en Flandre ("Woonsurvey 2018"). Le nombre d’agents immobiliers n’a pas cessé d’augmenter au cours de ces sept dernières années. En 2011, ils étaient 8.840 et, en 2018, on en comptait 10.431.