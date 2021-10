Vers un nouveau stade de foot à Seraing?

Ecetia, à laquelle la Ville de Seraing a transféré il y a un an un droit réel sur une partie voire l'entièreté du stade , a ensuite directement lancé les marchés publics utiles pour s’entourer de prestataires capables de remplir cette mission d’expertise, de monitoring et de maîtrise d’ouvrage dans les temps impartis, sans mettre à mal le déroulement des matchs. Deux partenaires privés ont alors été sélectionnés pour structurer l’association momentanée AMO (assistant à la maîtrise d'ouvrage) indispensable aux pouvoirs locaux. Il s’agit du bureau d’architectes Assar , déjà très en vue dans et autour du stade de Sclessin, et de Semaco , une entreprise liégeoise spécialisée dans la gestion de projets et la planification de chantiers.

Trois lots de travaux ont été attribués, dont l’urgence devait être évaluée par l’équipe désignée, en charge de la programmation et de la planification de ceux-ci à court et plus long terme. Les accès au stade de la rue de la Boverie et la sécurité générale (tripodes, tourniquets, grillages aux pourtours) sont clairement ressortis comme faisant partie des chantiers à finaliser d’urgence. Viendront ensuite les aménagements concernant l’éclairage et le chauffage des installations actuelles. Aux dernières nouvelles, celles-ci seraient déjà conformes et pourraient être améliorées plus tard.