Vers une première correction sur le marché immo

Trevi avertit d'une hausse des taux d’intérêt et d'une diminution progressive du stock pour certaines catégories de biens. Certains biens devraient connaître une dépréciation dans les prochains mois.

Une hausse des taux qui se précise

"La FED américaine a envoyé un message clair au marché en invoquant deux hausses successives avant la fin de l’année. Et la BCE européenne n’est pas restée sans réaction. Elle a donné un premier signal consistant à l’arrêt de son arrosage de liquidités (QE) dès septembre 2018. Des spécialistes ont également conclu qu’une légère remontée des taux pour la fin de 2018 sera à l’ordre du jour . Nous souscrivons à cette analyse car les objectifs en matière d’inflation sont atteints", argumente Eric Verlinden, le patron belge du réseau Trevi.

Un stock qui fond

"Le marché immobilier semble ne pas vouloir attacher d’importance à cette pénurie qui se confirme pour certains types de biens. Nous sommes cependant d’un avis un peu différent. La tendance globale de hausse des prix comportera des mouvements différents en fonction des demandes des acquéreurs", poursuit le patron. Selon Trevi, la demande va se renforcer pour les biens d’entrée de gamme (+5 à 10% d’ici un an), les fonciers et les produits qui ciblent les investisseurs. Selon les cas, la hausse des prix enregistrée pourrait atteindre 5 à 7% sur un an.