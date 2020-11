Visites immobilières: le propriétaire jouera les concierges

Les dernières 48 heures auront été fertiles en rebondissements sur le front de la location et de la vente de biens immobiliers. Ce mardi, après les précisions apportées par la ministre de l’Intérieur en personne, il se confirme bien que les logements mis en location ou en vente, et qui sont inoccupés par les propriétaires , peuvent encore faire l’objet de visites physiques.

Mais, insiste Annelies Verlinden (CD&V), celles-ci doivent impérativement être encadrées non par des agents immobiliers mais par les propriétaires eux-mêmes . Et ces derniers ne peuvent pas rester à l’intérieur du bien à vendre ou à louer durant la visite en présentiel.

Les agences immobilière impliquées... de loin

Pour encadrer au mieux cette commercialisation, un certain nombre de grandes agences immobilières – dont Dewaele Vastgoedgroep, ERA Belgium, Trevi, Hillewaere, Century21, Agence Rosseel et d'autres – ont rapidement mis en place une procédure claire pour organiser les visites sur place , conformément à la législation en vigueur.

"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?", réagissent en substance plusieurs ténors du secteur, qui doivent d’abord présenter l’offre à distance (visite virtuelle ou photos et descriptif) aux candidats à la visite, vérifier le sérieux et la solvabilité de ceux-ci, puis programmer le rendez-vous entre les deux parties avant de reprendre contact avec elles pour faire le bilan de la rencontre et, éventuellement poursuivre la commercialisation à distance.

Ostracisme?

"Décidément, on est vraiment une espèce à part… Nos collègues et concurrents - notaires, géomètres-experts, promoteurs immobiliers ou architectes – peuvent continuer à exercer leurs missions comme auparavant, pandémie ou pas. Et maintenant, on nous assène que les propriétaires privés sont plus compétents que nous pour encadrer les visites de biens… C’est tout bonnement discriminatoire", soupire Benoît Delrue (réseau Trevi).