WDP lance une augmentation de capital de 200 millions via un placement privé

Le cours de l’action a été suspendu ce mercredi à la demande de WDP. En cause, une fois encore: une levée de fonds via augmentation de capital en numéraire. "Les tendances favorables et structurelles du marché de la logistique, l’ampleur actuelle du programme de développement et la dynamique continue au sein de sa propre réserve foncière offrent à WDP suffisamment d’opportunités pour poursuivre l’exécution de son business plan 2019-23, dont les ambitions ont été récemment revues à la hausse au niveau du volume d’investissement (+500 millions d’euros)", motive Joost Uwens, le CEO de la Société immobilière réglementée cotée en bourse qui a le vent doublement en poupe depuis le début du confinement.