WDP moins optimiste pour 2020

WDP investit en Roumanie

Impact Covid-19

WDP affirme qu’outre des retards de projets et l'anticipation de défauts de paiements, la société tourne à plein régime. "#TeamWDP est pleinement opérationnelle grâce à un environnement numérique et des outils de communication modernes." WDP se dit "bien positionnée en termes de solidité du bilan, de liquidités, de portefeuille, de clientèle et de diversification pour faire face à cette crise et à l’environnement macro-économique et financier volatil qui en découle".