We Invest a profité de la crise pour consolider son modèle

La pandémie et le confinement n'ont pas eu raison de We Invest. Au contraire, le franchiseur immobilier affiche de bons résultats pour l'année 2020 avec quelque 110 millions d'euros de transactions immobilières sous gestion , soit une progression de 95% du chiffre d'affaires de son réseau.

Les activités hors ventes immobilières ont quant à elles bondi de pas moins de 518% . We Invest est en effet aussi une société de marketing et technologie SaaS qui fournit notamment des outils numériques à ses clients. "Nous avons ainsi digitalisé une bonne partie du processus de vente, même si le contact humain reste primordial dans notre secteur", explique Raphaël Mathieu, CEO de We Invest.

Ambitions internationales

2021 sera l'année de la croissance pour We Invest, avec l'ouverture de nouvelles franchises, et un oeil pour une première incursion étrangère. L'entreprise lorgne ainsi l'Hexagone, "un marché avec dix fois plus de potentiel", où elle bénéficie d'un certain réseau et pourrait également se reposer sur l'expertise de BNP Paribas, avec qui elle a noué un partenariat cette année.