WeWork compte entrer en Bourse dès septembre

"Ce n’est pas moins cher" qu’un espace professionnel traditionnel, "mais on n’est pas obligés de s’engager pour trois ans" , explique Jocelyne Attal, directrice des opérations de CybelAngel, une start-up française installée à New York et qui a déménagé plusieurs fois au sein du réseau WeWork au fur et à mesure de son expansion.

Les plus grandes entreprises, à l’instar de Microsoft, HSBC ou Facebook, se sont aussi laissées séduire. Les sociétés de plus de 500 salariés représentent désormais 40% des membres de WeWork.

Officiellement rebaptisé the We Company en janvier, le groupe gère désormais 485 sites dans 28 pays. "Au mètre carré, c’est bien plus cher qu’un bureau traditionnel. Mais il faut réfléchir en termes de personnes: on partage un bureau à 4 ou 5 mais on a aussi accès à des salles de réunion, aux espaces communs, à la cuisine", fait remarquer Alex Cohen.