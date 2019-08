Willy Naessens, le cannibale belge des grands projets logistiques

Willy Naessens pose des piscines et coule du béton préfabriqué depuis plus d’un demi-siècle déjà. En 1982, l’entreprise familiale a frôlé la faillite. Avant de rebondir pour peser aujourd’hui plus de 500 millions de chiffre d’affaires annuel. "Quand on est passé par là, on réfléchit autrement", assure la patron-fondateur à la recherche d’une nouvelle tête de pont wallonne.

"Plus Belge que ça, tu meurs!" Telle pourrait être la devise de Willy Naessens. Pour le meilleur et pour le pire, contre vents et marées. "Je suis fils de meunier. Je suis né les pieds dans les volailles. Et comme je ne trouvais personne pour aménager mes poulaillers à ma mode, je les ai construits moi-même… puis je les ai vendus à mes concurrents. Et on n’a plus arrêté depuis 60 ans. Celui qui n’avance pas, il recule, hein."

Willy, c’est ça. Un petit air de famille avec Arno dans le texte. Mais aussi une fameuse histoire d’entrepreneur réactif, sans peur et sans reproche. Une histoire semée d’embûches et d’intuitions, qui tombe sous le sens quand il la raconte. Et si Willy le veut, le reste doit suivre. Y compris s’il faut terrasser à trois reprises un cancer des ganglions. Puis repartir, vite et sans se retourner, comme quand il nage dans sa piscine tous les matins. "Une petite demi-heure pour garder la forme. Mais je vais aussi à la messe tous les dimanches. Ça ne fait pas de mal d’essayer…"

Le téléphone sonne. "Paul (Renson, NDLR), tu vas bien? Dis, je suis dans une grande interview avec L’Echo de la Bourse. Je te rappelle, ok?"

Il reprend: "Il faut aller de l’avant. Si on a la santé, il n’y a pas d’âge pour entreprendre et pour rêver. Et se reposer, c’est rouiller. Il y a deux ans, le jour de la Saint-Valentin et de mes 78 ans, j’ai épousé Marie-Jeanne. Ma première épouse est décédée il y a plus de 5 ans. Depuis, j’ai pris du bon temps, ça oui. Et Marie-Jeanne le savait. Elle me connaît: elle est mon bras droit et travaille depuis 52 ans pour ma société comme si c’était la sienne. C’est aussi une seconde mère pour mes enfants, devenus grands. C’était normal que je lui demande de m’épouser, non? Et elle a dit oui…"

Belge et fier de l’être

Pour le moment, Willy et sa nouvelle épouse vivent tantôt en Flandre, du côté de Waregem (Wortegem-Petegem), tantôt en Wallonie, dans le Tournaisis, et un mois en France. C’est d’ailleurs dans son château de Celles, à la limite frontalière régionale, entre Mont-de-l’Enclus et Tournai, que nous lui croquons le portrait.

"J’ai 500 drapeaux belges en stock, au cas où. Et même si je ne suis affilié à aucun parti politique, je m’en servirai si besoin, pour montrer à tout le monde que je tiens à mon pays tout entier, un des plus riches et des plus heureux au monde, et qu’on doit continuer à vivre ensemble. Sur ce point, je suis sur la même longueur d’onde que mon vieil ami Herman De Croo, avec lequel je fais de l’attelage. Enfin je faisais: il a fait une mauvaise chute et s’est abîmé les vertèbres cervicales… Mais sa tête, elle, elle fonctionne toujours bien. Heureusement, pour tenir bon face à ceux qui veulent celle de la Belgique… "

Une bête de communication

Avec son air de ne pas y toucher, l’homme manie l’art de la communication comme personne. Amoureux de longue date des chevaux, de trait rustiques, mais aussi des arabo-frisons, il n’est pas peu fier d’avoir été l’initiateur du 'Willy Naessens Hat Trophy', créé à Waregem sur le modèle du Royal Ascot et dont lui et son épouse sont des inconditionnels.

"On organise aussi chaque année une dizaine de grosses fêtes où on convie tous nos clients. D’ailleurs, je fais venir des tops-chefs au siège social de Waregem les 13, 20, 27 septembre et 4 octobre prochains. Et on invite chaque fois une centaine de personnes. Mais le must, ça reste le Hat Trophy fin août. Ça, c’est quelque chose… Il faut le voir pour le croire. Il y a des milliers de spectateurs chaque année!"

Il y a près de 20 ans, l’entrepreneur flamand a été précurseur en lançant une des publicités qui a fait connaître son groupe partout en Belgique. Il suffisait pourtant d’y penser: chaque fois qu’il signait un contrat de développement, il plaçait, là où les travaux allaient débuter, un grand panneau avec l’inscription "Encore un chantier Willy Naessens". Et aujourd’hui, chaque fois qu’il aboutit un chantier, il propose au maître d’ouvrage de faire sa publicité en posant avec lui, main dans la main, devant le nouveau bâtiment. Un portrait en duo qui fait d’une pierre deux coups publicitaires.

Les 5 marchés

Il revient sur le cœur de métier: "Pour l’instant, les affaires marchent vraiment bien au sud du pays. On a plein de projets de halls logistiques et industriels. Notamment à Ghislenghien, à Frasnes-lez-Couvin, La Louvière, Heppignies, Wiltz, Liège. Le marché wallon se développe et on doit absolument racheter une entreprise locale bien située comme tête de pont pour cette zone géographique où notre carnet de commandes gonfle solidement (lire encadré). 3% de nos clients fidèles assurent 45% de notre chiffre d’affaires annuel, mais il faut suivre partout où ils s’implantent. On travaille beaucoup pour des promoteurs spécialisés comme Goodman ou WDP, avec lequel on signe en moyenne dix fois par an; mais aussi directement pour les plus grands occupants internationaux. Pas besoin de citer des noms, vous les connaissez…"

On risque Alibaba, Google, DHL, Krefel, Bigmat. Il sourit. Dernière opération en date sur le marché belge: la construction, pour WDP justement, du nouveau centre de distribution mondial de Barry Callebaut à Lokeren. "Un investissement de 60.000 m² et de 100 millions d’euros dont la livraison est déjà prévue fin 2021 et où nous prenons sous gestion toute la logistique", précise-t-il sans relire ses notes.

Avant de faire la grimace: "On a énormément construit en Flandre et pour les entreprises flamandes. Un exemple: Sioen Industrie nous a acheté 27 bâtiments… Mais avec le Betonstop, le foncier nécessaire et bien situé est devenu très rare et hors de prix en Flandre. Il n’y a plus que les PME occupantes qui peuvent s’y retrouver."

On évoque l’essor actuel du secteur logistique aux Pays-Bas, qu’il ne cite pas. "Oh oh oh. Hé hé hé, je ne vais pas vous lister partout où on a construit, sinon on est encore là demain. Bien sûr qu’on est aux Pays-Bas! On y a même une filiale qui est dans le Top3 du segment logistique: Willy Naessens Nederland, à Nieuwkuijk. Attends, je téléphone… Mais j’ai laissé tomber mon téléphone et ce n’est pas le mien. Je ne m’y retrouve pas dans les numéros… Luc? Je dérange?... Dis, où est-ce qu’on construit pour l’instant aux Pays-Bas, pour faire taire un journaliste qui me demande si on est actif là-bas?... Ah oui… 50.000 m² à Rosendaal pour WDP, 60.000 m² à Breda pour WDP encore, et à Venlo aussi. 98.000 m² à Eindhoven (Westdfields) pour MG Real Estate. Et ce n’est que quelques exemples récents! Avant que tu demandes, on travaille aussi au Danemark, où on développe des centaines d’hectares, dont 102.000 m² à Greve (20 km de Copenhague) pour Ignace De Paepe (MG Real Estate). Tu le connais? Un client difficile, mais un bon et un grand client: une fois qu’il a dit oui, il tape dans la main; il ne discute plus et il paie. Ça, c’est des gens comme je les aime… Avec WDP De Pauw, c’est la même chose: au Luxembourg, on développe 25.000 m² de nouveaux entrepôts pour l’instant avec eux. En Roumanie, avec la même famille De Pauw, on a investi (50/50) dans une fabrique près de Bucarest, pour avoir une tête de pont sur place. Et on construit pour leurs clients belges présents sur place. La première commande, dépassait 30 millions d’euros."

Intégration verticale

Il motive: "Ecoute bien… Comment encore? Philippe, on est aujourd’hui actif dans 5 pays et on y a construit plus de 8.500 bâtiments à ce jour. Tiens-toi bien, hein… On a toujours en cours entre 90 et 120 chantiers, des petits et des grands. Même si on est spécialiste des très grands chantiers, on ne refuse pas les petits de 200 m². Jamais. Tous ces projets, petits ou grands, doivent, pour qu’on puisse faire rentrer l’argent dans nos comptes rapidement, être livrés endéans 4 à 6 mois après avoir signé le contrat de construction. Dans notre secteur d’activités, tout est logistique: il faut pouvoir dessiner, construire en respectant les délais très courts prévus et, si possible, produire les matériaux à proximité pour réduire les frais de transport, très coûteux et complexes. Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est qu’on fait tout, de A à Z; de la conception à la finition sur mesure avec notre propre bureau d’études, en passant par la préfabrication de matériaux en béton – nous avons 11 fabriques - ou en acier, de fenêtres, de portes et de toitures. Avec aussi notre propre charroi (grues, camion). Il n’y a que l’électricité et le chauffage qu’on sous-traite à des locaux, qui peuvent dépanner rapidement."

Le cap des 600 millions d’euros

L’Echo oblige, on pose la question du chiffre d’affaires actuel. Willy ne se débine pas: "Cette année, on va dépasser, toutes sociétés confondues, 600 millions d’euros en consolidé au niveau du Groupe." Il marque une pose. "Je suis en bonne santé… Mais mon grand souci dans la vie, depuis quelques années déjà, c’est de passer les rênes à la génération suivante en étant certain de conforter l’attelage que je transmets : j’ai toujours eu pour principe qu’il faut d’abord construire sa clientèle et ses rentrées récurrentes avant d’investir dans quoi que ce soit. Jamais rien louer. Mais j’ai de la chance, avec mes enfants, Veerle et Sem: les petits enfants sont déjà là; ils écoutent et ce sont des travailleurs. Même à mon âge, on peut encore me parler de tout: l’intelligence artificielle, l’intégration verticale, le marketing… Après ma mort, mes héritiers feront ce qu’ils veulent. Mais tant que je vis, je reste le boss. Je reste d’ailleurs à l’éveil de tout ce qui peut encore faire grandir et évoluer le groupe familial. J’ai bien sûr des consultants extérieurs. Le n°1 exécutif chez nous n’est d’ailleurs pas de la famille: Dirk Deroose, mon CEO, a mon entière confiance… pour autant qu’il continue à respecter mon sacro-saint principe: les dépenses doivent toujours rester proportionnelles aux rentrées. Il applique ça à la règle depuis dix ans et il détient d’ailleurs une partie du capital. 25% de mon temps, je le passe encore dans des réunions et des arbitrages sur nos balances financières; 25%, je le consacre au contrôle des choix des investissements planifiés par mes hommes de confiance; le reste, je le gère librement. Et je suis un homme heu-reux!"

"Recherche tête de pont wallonne" "Pour le moment, on sent un potentiel énorme dans le nord de la France, direction Reims. C’est une zone qui se développe énormément dans le secteur logistique. Mais construire une nouvelle unité de production en partant de rien, ça prend trop de temps. On voudrait donc rapidement acheter une entreprise en Wallonie et pouvoir rayonner jusqu’en France, dans un rayon de 150 kilomètres. On en a déjà racheté deux en France, en région parisienne et du côté de Rouen." Trouver vendeur en France serait donc plus facile qu’en Wallonie? "Je ne te mens pas: ça fait quatre ans qu’on scrute le marché wallon pour acheter une fabrique de béton pré-contraint, de parois et de poteaux. À deux reprises, on a presque réussi. Puis, quand on était sur le point de signer, le vendeur ou ses enfants se sont rétractés. D’ailleurs, si on avait su que Ronveaux, à Ciney, était à vendre, ça nous aurait aussi intéressés de prendre des parts dans l’entreprise; mais c’est Wanty qui a fait le deal. Le comble, c’est que j’avais déjà fait affaire avec Madame Belfroid et sa fille, les propriétaires de la société. Je leur ai acheté à Bruges la société Structo, qui fabrique des ponts en béton pré-contraint, des poutres, des colonnes et des ourdis. On est aussi intéressé par le rachat d’une entreprise de construction de bâtiments industriels. Maintenant, il faut vraiment qu’on trouve… Deux banques cherchent déjà pour nous, mais ça n’avance pas. Alors, je le redis dans votre journal. Vous savez, quand une entreprise est familiale et qu’elle marche bien, c’est très difficile de la céder, affectivement. Je suis bien placé pour le savoir…"