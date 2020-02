Wood Shapers, la nouvelle niche en bois durable du groupe CFE

A côté de ses filières de construction traditionnelles toujours très énergivores, le groupe CFE vient de créer une filière bois, qui assure pouvoir gérer de A à Z dès aujourd’hui de grands projets immobiliers faisant la part belle au bois.

Le constat se précise de plus en plus, avec les urgences climatiques, les problèmes de mobilité et les nouvelles normes imposées au secteur de la construction de réduire son impact énergétique, toujours colossal aujourd’hui et peu maîtrisé vu les besoins croissants de logements neufs dans les villes.

Alors que le secteur de la construction immobilière représente encore 38% des émissions totales de CO2 et que les matières premières traditionnelles telles que le béton se font de plus en plus rares, le bois local représente une réelle alternative pour limiter l'empreinte carbone des bâtiments. Seul matériau absorbant le CO2, il rend le processus de construction d’un bâtiment plus durable, si toute la filière est pensée de manière cohérente et professionnelle.

C’est l’objectif avancé par Wood Shapers, une nouvelle entreprise belgo-luxembourgeoise créée fin 2019 par BPI Real Estate et CFE Contracting en marge de deux importants chantiers misant résolument sur la filière bois. Issue d’une joint-venture entre deux professionnels du secteur de la construction, celle-ci entend prendre les devants, convaincue que la filière bois est enfin mature, financièrement et techniquement. La nouvelle filiale créée au sein du groupe CFE entend apporter dès aujourd’hui une solution Design & Build (clé en main) à ses clients ou pour ses propres projets.

Vue en plein écran Wood Shapers se dit déjà prête à mener de grands chantiers de construction en bois de A à Z, comme ici à Leudelange. ©BPI/CFE

Cette réponse holistique se veut une alternative fiable pour les maîtres d’ouvrage qui souhaitent porter dès aujourd’hui de grands projets de construction faisant la part belle au bois à tous les étages. La nouvelle entreprise se dit notamment en mesure de gérer chaque étape du chantier et de maîtriser toute la chaîne de valeurs, de la conception à la livraison du projet, en passant par le bureau d’étude et la préfabrication des structures en bois.

Vue en plein écran Les modules en bois logés sous la charpente en acier de la Gare Maritime. ©Photo News