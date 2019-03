Xior développe un second marché domestique à 54 millions d'euros

Destination Espagne et Portugal pour Xior. La SIR annonce la conclusion d'accords en Catalogne, à Lisbonne et à Porto. Valeur d’investissement totale: quelque 53,7 millions d’euros.

Xior s'étend géographiquement. Le spécialiste des kots d'étudiants fait son entrée sur les marchés espagnol et portugais avec la ferme intention d'en faire son second marché domestique après le Benelux.

Xior a en effet acquis une résidence d’étudiants sur le nouveau campus espagnol Diagonal-Besòs de l’université polytechnique Catalogne. Au Portugal, l'accord porte sur le développement de deux projets à Lisbonne et à Porto; et ce via une joint-venture, lit-on dans un communiqué.

Le marché ibérique des kots d'étudiants est encore un marché très fragmenté et peu développé. Xior parle d'une offre actuelle insuffisante et vétuste. Pourtant l'Espagne compte 84 universités publiques et 32 privées. La population étudiante totale frôle le 1,5 million et l'Espagne est devenue une destination privilégiée pour les étudiants étrangers.