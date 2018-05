Xior veut lever 134 millions d'euros

Afin de financer de nouveaux projets et acquisitions, la SIR Xior spécialisée dans les logements pour étudiants lance une augmentation de capital.

L’objectif est de lever 134 millions d’euros via l’émission de 4.322.938 actions nouvelles avec droit de préférence. Deux droits d’allocation irréductibles permettent de souscrire à une action nouvelle. Les droits seront détachés ce jour après la clôture des marchés.

Prévisions maintenues

Xior compte donc utiliser cet argent frais pour des projets et acquisitions pour un montant approximatif de 129 millions d’euros. Si toutes les acquisitions et tous les réaménagements prévus sont réalisés, le portefeuille atteindra environ 753 millions d’euros, avec 6.672 unités de logement. Parmi les projets visés figure une option d’achat de deux sites situés à Amsterdam et Utrecht concernant 545 unités de logement représentant une valeur d’investissement de 93 millions d’euros.