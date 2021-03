YP.Invest fait tapis sur le quartier des abattoirs à Anderlecht

La jeune société de promotion immobilière YP.Invest développe actuellement un audacieux projet mixte dans le quartier des abattoirs d’Anderlecht. Convaincue de l’avenir de ce morceau de ville en reconversion, elle espère pouvoir doubler la mise.

Depuis quelques années déjà, le quartier situé entre les abattoirs d’Anderlecht et le canal voisin est en pleine reconversion. Selon certains, il pourrait devenir d'ici peu un des nouveaux "villages" bruxellois les plus vivants. Certains investisseurs et promoteurs immobiliers y croient en tout cas suffisamment pour oser y prendre quelques risques mesurés.

Parmi eux, notamment, Atenor, Eaglestone, Immobel ou BPI (groupe CFE). Mais aussi d’autres moins connus, comme YP.Invest, jeune société gérée par Yaron Swerdlow et Patricia Rommelaere. Spécialisée dans le développement et l'accompagnement de projets immobiliers, elle finance ceux-ci par l’investissement privé avec la volonté de garder en portefeuille les actifs développés. "Les banques commencent aussi à s'intéresser à ce quartier bruxellois: il offre encore l’opportunité de construire de grandes surfaces et de densifier verticalement; mais surtout, il permet toujours, vu les prix pratiqués à l’entrée et à la sortie, de rentabiliser son investissement", explique Patricia Rommelaere.

Outre l’important Plan particulier échafaudé par la commune à hauteur du bassin de Biestebroeck, un autre axe structurant prend peu à peu forme au cœur du territoire communal à remembrer: celui de la promenade verte recréée sur l’ancien lit de la Petite Senne, entre Ropsy Chaudron et la porte de Ninove. Enfin, autre atout pour la zone visée: le marché de l'abattoir, draineur de monde le vendredi, le samedi et le dimanche.

D’une brique trois coups

Patricia Rommelaere poursuit: "Nous avons acquis notre premier bâtiment en 2011, au n°25 de la rue Ropsy Chaudron. Il était complètement aveugle et muré, avec des plateaux obsolètes de 600 m2 sur 7 niveaux. Yaron, mon partenaire, passionné d’immobilier, avait suivi de près le chantier du ministère des Affaires étrangères, non loin du Palais de justice à Bruxelles. Le bâtiment existant avait été éventré et on avait sacrifié pas mal d’espace pour apporter de la lumière naturelle dans le nouveau complexe. Il a tout de suite su qu’il ferait un jour de même sur son premier projet anderlechtois. C’est ce que nous avons fait à l’avant, à l’arrière et sur le côté du bâtiment existant pour y créer 49 appartements, avec un budget initial de 5 millions d’euros", détaille-t-elle, non sans ajouter qu’à l’époque personne – ou presque – ne croyait en l’avenir de ce quartier moribond, ni investisseurs, ni banque, ni même amis.

Vue en plein écran Le ruelle privée bordant le premier essai réussi par la jeune société, qui reste propriétaire des appartements et les met en location. ©YP.Invest

Forts de ce premier essai réussi, les deux compères acquièrent dès 2013 auprès de la famille Blancke le site industriel voisin (6.000 m2), qui renfermait alors des entrepôts de viande et de salaisons. "On a déboursé 4 millions d’euros, avec l’idée d’y développer un projet plus ambitieux comprenant une ruelle piétonne privée reliant les rues Ropsy Chaudron et du Compas."

Vient ensuite le parcours du combattant avec les différentes instances urbanistiques – la norme à Bruxelles pour les projets d’envergure régionale. "Après des années de discussions et de réadaptations, nous avons reçu un permis en 2015 et nous avons pu entamer les travaux. Puis nous avons introduit une modification de permis, obtenue en juin 2020", résume la porteuse du projet.

Vue en plein écran L'ensemble de l'îlot résidentiel conservé en portefeuille par les investisseurs privés. ©yp.invest

Après avoir investi 14 millions d’euros au total, les deux partenaires d’YP.Invest n’en démordent pas: le quartier est de plus en plus porteur pour les appartements mis en location, ce qui est l’ADN de leur jeune société, dont le fonctionnement est calqué sur des structures comme Home Invest ou Vicinity.

Tours végétalisées

Et ils voient plus grand encore. L’objectif visé: demander une nouvelle extension pour développer 2 tours végétalisées de 13 étages chacune à l’arrière du complexe mixte, exactement là où passera la coulée verte du futur parc structurant de la Sennette.

44 millions d'euros C'est le budget total du programme immobilier d'YP.Invest, revu et corrigé à la hausse à plusieurs reprises, pour atteindre finalement un total de 270 appartements.

Au total, ce développement avec jardins verticaux – dont le sésame doit encore être obtenu – prévoit de construire pas moins de 180 appartements, 1.000 m2 de commerces et 200 places de parking. Le budget global, lui, sera triplé au passage et avoisinera 44 millions d’euros. "Le programme actuel, sans les deux éco-tours, prévoit déjà 92 appartements et 15 commerces. Si nous obtenons le reste, le menu complet offrira 270 appartements, 30 commerces et 200 places de parking, le tout traversé par une nouvelle ruelle piétonne", conclut Patricia Rommelaere, qui espère pouvoir convaincre les responsables politiques et les banques de soutenir son projet "pour faire de ce morceau de ville qui renaît un quartier comparable au Meatpack district new-yorkais ou à South Shoreditch (Londres)." Rien moins.