Yust fait appel au financement participatif pour s'installer à Liège

Un nouvel éco-quartier porté par Fedimmo (Befimmo) sort de terre sur l ’esplanade de la gare TGV des Guillemins, à Liège. Paradis Express - c'est son nom - accueillera notamment des logements, des bureaux et des commerces de proximité. Et en son cœur, Yust (Young Urban Style) offrira prochainement un concept novateur de logements avec services intégrés mêlant une centaine d’ appartements de long séjour (60), chambres de court séjour (31) ou dortoirs (10).

Les gestionnaires de ce nouveau type de co-living proposent un menu diversifié de services intégrés et connectés (covoiturage, vélos électriques, application mobile, etc.) combinés avec un restaurant au rez-de-chaussée et des espaces plus calmes (mur végétal, foyer, espace exclusif pour les résidents, etc.). Des événements artistiques et culturels sont également programmés.