Aedifica poursuit sa conquête de l'Europe du Nord

Deux semaines après avoir levé 286 millions d’euros via une augmentation de capital réalisée au prix de 102 euros par action – soit une décote de 4% vite effacée par l'évolution du cours de bourse - Aedifica poursuit son expansion européenne en renforçant sa présence en Suède.

On le sait, la SIR spécialisée dans l’immobilier de santé, et dont le portefeuille a franchi récemment la barre des 4 milliards d’euros, mène sa croissance tambour battant. Depuis le début de l’année, elle a annoncé une quinzaine d’investissements totalisant 527 millions d’euros , dont 326 millions ont déjà été réalisés.

Percée nordique

On se souviendra que fin 2019, la SIR a fait une percée en Europe du Nord en rachetant, pour plus de 400 millions d’euros, la société finlandaise Hoivatilat qui détient à la fois des maisons de repos et des crèches.