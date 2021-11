Ageas installe son QG dans l’immeuble bruxellois Manhattan

Situé à l’entrée du quartier nord, face à la rue Neuve, l’immeuble Manhattan, rénové en profondeur, accueillera bientôt un nouveau locataire de premier plan: le groupe d’assurance belge Ageas y logera en effet son quartier général sur quelque 5.000 m² au cœur du Jardin d’Hiver (14e au 17e étage), sans doute le plus bel espace du nouveau complexe. Un bail de 12 ans a été signé à cet effet avec Victory Group , le propriétaire d' Icon Real Estate .

"Nous avons réalisé que notre entreprise avait besoin d'évoluer vers de nouvelles façons de travailler compte tenu des événements récents et de l'évolution de l'utilisation des espaces de bureaux. Nous avions besoin d'un nouveau siège social mondial, avec de nouvelles spécifications techniques, pour fournir un espace pour se reconnecter les uns avec les autres qui corresponde à nos valeurs et notre identité. Nous pensons que les qualités techniques et environnementales du Manhattan en font l'endroit idéal pour l'avenir de notre organisation", n’a pas hésité à lancer Hans De Cuyper, le CEO d'Ageas.