Atenor multiplie les prises de position au cœur de Paris

"Ce projet est idéal pour répondre aux évolutions du marché après la pandémie et le confinement."

Situé dans le 16e arrondissement, l’immeuble à reconvertir que vient d’acquérir la société de promotion immobilière belge cotée en bourse Atenor offre une superficie de bureau potentielle particulièrement importante au cœur de ce quartier connu comme étant un des pôles d’emploi les plus prestigieux et les plus importants de la capitale française.